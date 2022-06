Ongeziene beelden van boze Tom Hanks: “Ga verdomme achteruit, je loopt mijn vrouw omver!”

Tom Hanks staat bekend als één van de vriendelijkste Hollywoodsterren, maar woensdag verloor de immer beleefde acteur toch even zijn zelfbeheersing toen een fan zijn vrouw omver liep.

Hanks (65) en zijn echtgenote Rita Wilson (eveneens 65) verlieten woensdag een restaurant in New York, toen een horde fans en paparazzi hen omcirkelde. Eén van die fans probeerde wel heel enthousiast in de buurt van Hanks te komen, en duwde Wilson daarbij omver.

Tot woede van Hanks, die zijn zelfbeheersing even verloor, en riep: “Ga verdomme achteruit! Mijn vrouw omverlopen?” De fans bleven vervolgens op afstand, één van hen stamelde nog “Sorry, Tom”.