Lamkel Zé niet meer welkom op de Bosuil

Bij Antwerp worden momenteel de fysieke testen afgewerkt. Zonder Lamkel Zé evenwel. De Kameroener is niet meer welkom op de Bosuil.

De spelers zullen zich, onderverdeeld in kleine groepen, vandaag en morgen moeten aanmelden voor het medische gedeelte en de fysieke proeven. In totaal worden bijna dertig spelers gescreend. Daarbij onder meer de Ecuadoraanse nieuwkomer Anthony Valencia, die gisteren al een deel van zijn tests aflegde. En natuurlijk kapitein Faris Haroun, die er nog een jaartje bij doet in de rood-witte kleuren. Alexis De Sart en Frank Boya zijn dan weer terug van weggeweest. De huurlingen die terugkeren van OH Leuven en Zulte Waregem mogen zich tijdens de voorbereiding in de gratie van Mark van Bommel spelen. Hetzelfde geldt voor een handvol beloften.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Er zullen ook enkele afwezigen zijn. Radja Nainggolan revalideert nog na zijn enkeloperatie. De Antwerpenaar zal ook maandag op de eerste groepstraining ontbreken. Hij wordt klaargestoomd voor de Conference League-voorrondes en de competitiestart. Michel-Ange Balikwisha en Abdoulaye Seck genieten na hun interlandverplichtingen nog van een week vakantie. Didier Lamkel Zé is niet langer welkom. De Kameroener die vorig seizoen aan drie verschillende clubs werd uitgeleend, ligt nog onder contract tot medio 2023, maar mag vertrekken. Ook voor Guy Mbenza en Junior Pius zoekt Antwerp naar een oplossing. (dige, havg)