Flamboyante ex-doelman Chilavert wil president van Paraguay worden

José Luis Chilavert, voormalig doelman van het Paraguayaanse voetbalelftal, wil als onafhankelijk kandidaat meedingen naar het presidentschap in zijn land. Dat maakte de inmiddels 56-jarige flamboyante ex-doelman van Zaragoza en Straatsburg donderdag via zijn sociale media bekend.

“Ik voel me verantwoordelijk om mee te bouwen aan een beter land. Daarom zal ik me als president verkiesbaar stellen”, postte Chilavert. “We moeten weer geloofwaardig worden. Ons land moet vertrouwen en respect terugwinnen om investeerders aan te trekken. Er is geen tijd te verliezen.”

Op 30 april 2023 trekken de Paraguayanen naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Tot dan blijft Chilavert vooral bekend als de doelman die ook vrije trappen en strafschoppen voor zijn rekening nam en zo in zijn loopbaan aan 62 doelpunten kwam, waarvan 8 voor het nationale team. Chilavert was 74 keer international, op de WK’s van 1998 en 2002 was hij de kapitein van het team.