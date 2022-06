Ex-assistent Kompany vervoegt technische staf Lommel, Souza grof wild in Europa

Weijs werd in september vorig jaar naar Anderlecht gehaald, om er het vertrek van de coaches Craig Bellamy en Aaron Danks op te vangen. Voordien verdiende hij zijn eerste strepen als jeugdcoach bij PSV Eindhoven, AFC Ajax en NAC Breda. Bij NAC Breda werd Weijs vervolgens assistent-coach van de A-kern en leidde hij als interim-coach ook enkele wedstrijden van het eerste elftal. In juli 2020 koos Weijs voor een functie als hoofdtrainer van de beloften van Willem II.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De selectie van Bould legt vrijdag verder fysieke testen af in het Soevereinstadion. Derde doelman Thijs Lambrix (20, ex-Anderlecht) vond opnieuw onderdak bij het Nederlandse MVV Maastricht. Het jeugdproduct van de Nederlandse club tekende een contract van één seizoen. Groen-wit hoopt begin volgende week nog een nieuwe doelman vast te leggen.

Vinicius Souza maakte afgelopen seizoen indruk bij KV Mechelen. — © BELGA

In de rij voor Souza

Ondertussen staan de topclubs in de rij om Vinicius Souza (22) te huren van Lommel SK. Van een verkoop is geen sprake. Diverse topclubs uit Europa zoals Ajax, PSV, Bologna, Fenerbahce en Celtic staan volgens buitenlandse media te azen op de diensten van de Braziliaanse middenvelder, die het afgelopen seizoen een sensatie was bij KV Mechelen. Ook een verlengd verblijf in België is een optie. Eerstdaags wordt zijn toekomst bepaald door City Football Group en zal groen-wit zijn nieuwe werkgever officieel aankondigen. De speler geniet momenteel nog van een vakantie in thuisland Brazilië.