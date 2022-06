Geen stunt voor Red Flames in eerste oefenwedstrijd voor het EK: gastland en favoriet Engeland is maatje te groot

Voor 12.000 fans werkten de Red Flames in Wolverhampton hun eerste oefenwedstrijd voor het EK af. Met Engeland kregen de troepen van bondscoach Ives Serneels meteen een meer dan stevige tegenstander voor de kiezen. Bovendien moest Serneels het doen zonder Champions League-winnaar Janice Cayman (pas terug uit vakantie) en ook zonder Justine Vanhaevermaet (lichte hinder aan de voet). Niet verwonderlijk dus dat de Engelsen de bal monopoliseerden en kans na kans creëerden. Pas naarmate de eerste helft vorderde, knokten de Flames zich wat in de wedstrijd. Toch was er maar één ploeg een voorsprong verdiende. Onze doelvrouw Nicky Evrard draaide immers overuren, maar hield samen met een sterke Sari Kees de Engelsen in de eerste helft van een voorsprong.

In de tweede helft kregen we hetzelfde spelbeeld, maar kwamen de Flames iets minder goed weg. Op het uur veroorzaakte invalster Amber Tysiak een owngoal nadat ze een voorzet blokte. De centrale verdedigster kon aanvankelijk haar gebrek aan matchritme na een blessure op het einde van het seizoen maar moeilijk wegsteken. 1-0 voor de Engelsen, die de voorsprong al snel verdubbelden via Rachel Daly nadat de Flames een corner niet weggewerkt kregen. Intussen had Serneels Kassandra Missipo en Elena Dhont de wei al ingestuurd. Beiden kregen na een seizoen vol blessureleed een halfuur om zich te tonen. Vooral Dhont maakte voorin een goede indruk, terwijl Missipo de 3-0 niet kon voorkomen nadat ze onder de bal doorging bij een corner. Al had de eindstand ook 6-0 kunnen zijn. De Flames daarentegen kwamen niet verder dan wat halve kansjes, ook al vochten ze voor wat ze waard zijn. Maar zoals verwacht waren de Engelsen een maatje te groot.