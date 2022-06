Simonneke is terug in ‘Thuis’

Een maand lang was Simonne (Marleen Merckx, foto) nergens te bespeuren in Thuis. ­Nadat ze aan haar Frank (Pol Goossen) had bekend dat ze een korte ­romance had beleefd met de kapitein van een cruiseschip, diende een relatiecrisis zich aan en vertrok ze naar haar dochter Kaat in Finland.

Trouwe kijkers voelen aan alles dat Frank zijn ‘suske’ niet kwijt wilde. Toen hij onlangs van Kaat hoorde dat Simonne al even naar huis vertrokken was, dacht Frank dat ze naar haar nieuwe liefde Dirk (Ron Cornet) vertrokken was. En toen stond ze gisteravond plots opnieuw voor de deur. Laait de liefde weer op tussen de twee? (dewo)