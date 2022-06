Ben Broeders vierde in het polsstokspringen, beste wereldjaarprestatie voor fenomeen Mondo Duplantis in Oslo

Ben Broeders is donderdag als vierde geëindigd bij het polsstokspringen op de Diamond League atletiek in het Noorse Oslo. Hij ging over 5m60, terwijl wereldrecordhouder Armand ‘Mondo’ Duplantis een beste wereldjaarprestatie van 6m02 neerzette.

Vorige week bracht Broeders, die geplaatst is voor zowel het WK atletiek in Eugene als het EK in München, het nationale record nog op 5m85. In de Noorse regen moest hij vrede nemen met 25 centimeter minder. Duplantis liet de regenval niet aan zijn hart komen en vloog over 6m02.

Op de mijl strandde de Noorse olympische kampioen Jakob Ingebrigtsen met 3:46.46 op amper veertien honderdsten van het 37 jaar oude Europese record van de Brit Steve Cram. De chrono van Ingebrigtsen betekende wel een beste wereldjaarprestatie en een Diamond League-record. Ismael Debjani, eveneens al geplaatst voor zowel WK als EK, haalde de finish niet op de mijl.