Måneskin blaast het dak van de VRT tijdens exclusieve showcase

Hun winst op het Eurovisiesongfestival is intussen al meer dan een jaar geleden, maar de wereld is Måneskin nog niet beu. Dat bewezen de 200 enthousiaste fans die donderdagavond naar de VRT afzakten om de Italiaanse rockband aan het werk te zien.

Afgelopen week konden de luisteraars van Studio Brussel tickets voor de showcase van Måneskin winnen. Het publiek bestond voornamelijk uit studenten, die donderdagavond hun ideale blokpauze beleefden. De rockers, die ook te horen zijn op de soundtrack van de Hollywoodfilm Elvis, brachten onder andere de hit Mammamia en uiteraard hun Songfestivalnummer Zitti e buoni.

Voor ze het podium betraden, maakten ze een praatje met presentatrices Laura Govaerts (MNM) en Flo Windey (StuBru). Daarin verteld frontman Damiano hoe de band hun tijd in Amerika hadden beleefd. “Het was geweldig. We hebben veel geschreven, we kreeg de kans om nieuwe artiesten te ontdekken en met hen te jammen. Erg inspirerend allemaal.”

Op de vraag hoe ze omgaan met hun plotsklapse succes, antwoordde drummer Ethan dat ze “ervoor willen zorgen dat de muziek hen goed blijft vertegenwoordigen. Geld, roem, succes en al die materiële zaken waren nooit ons doel.” Waarop bassiste Victoria antwoordde met een plagerig “Dus het maakt je niet uit als ik je geld jat?” Zelfrelativering, daar zijn we fan van.