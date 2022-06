Officieel: Vincent Janssen tekent meerjarig contract bij Antwerp

Daar is ie dan. Vincent Janssen mag zich eindelijk een Red noemen. De 28-jarige Oranje-international ondertekende bij Antwerp een meerjarig contract en komt over van het Mexicaanse Monterrey. Het Nederlandse speerpunt gaat bij de Great Old de strijd aan met Michael Frey, de clubtopschutter van afgelopen seizoen met 24 goals.

De komst van Janssen hing al enkele dagen in de lucht. Gisteren en eergisteren legde hij met succes zijn medische tests af. Vandaag zakte de aanvaller opnieuw naar de Bosuil af, waar hij een rondleiding kreeg. Ook Talia, zijn Mexicaans-Amerikaanse echtgenote, was van de partij. Het stel stapte begin deze maand nog in het huwelijksbootje, waardoor Janssen, met de toestemming van bondcoach Louis van Gaal, later aansloot bij de Nederlandse nationale ploeg.

Op de officiële communicatie is het nog even wachten tot al het papierwerk met zijn vorige werkgever geregeld is. In afwachting daarvan poseerde een trotse voorzitter Paul Gheysens wel al met zijn kersverse stuntaankoop. Een pose die deed terugdenken aan dat beeld van vorige zomer, toen de kapitaalkrachtige man met veel fierheid op de foto ging met Radja Nainggolan, die andere prestigetransfer.

Met Oranje naar Qatar

Naast een riant loon hielp zeker ook de aanwezigheid van directeur voetbalzaken Marc Overmars en nieuwbakken coach Mark van Bommel, twee landgenoten met wie Janssen vooraf sprak, bij zijn keuze voor Antwerp. De achttienvoudige Oranje-international gaat bij Antwerp in de eerste plaats de concurrentie aan met de Zwitser Michael Frey. Door dichter bij huis te gaan voetballen hoopt Janssen dat zijn selectie voor de nationale ploeg een vervolg krijgt richting het WK later dit jaar. Op maandag 27 juni begint hij aan zijn nieuwe avontuur bij het Stamnummer 1. Eerst geniet Janssen, net als de andere Antwerpse internationals Michel-Ange Balikwisha en Abdoulaye Seck, nog van een weekje vakantie.

