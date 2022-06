Ecuadoraanse spits letterlijk op weg naar Anderlecht: Nilson Angulo op luchthaven voor vertrek naar België

“Ik ben heel tevreden met deze nieuwe kans”, zei Angulo bij zijn vertrek naar België aan een Ecuadoraanse journaliste. “Ik heb al veel video’s bekeken van het Europese voetbal.”

Ecuador, godbetert. Daar haalt Anderlecht aanvaller Nilson Angulo. Het bewijst dat de wereld voor de recordkampioen nooit groot genoeg kan zijn. Sportief directeur Peter Verbeke verklaarde eerder al dat hij vindt dat RSCA in elke uithoek de interessante talenten in kaart moet weten te brengen, en de gesprekken omtrent Angulo bevestigen die filosofie.

De onderhandelingen verlopen vlot. Volgens het bestuur van LDU Quito is er al een overeenkomst op clubniveau, lokale media spreken over een transfersom van 2 miljoen euro plus een percentage op de doorverkoop. Vandaag wordt Angulo, een spits van 1 meter 82, in Brussel verwacht om de laatste details af te ronden. De aanvaller debuteerde al voor de nationale ploeg van Ecuador en wordt er gezien als een van de grootste talenten. In de Copa Sudamericana scoorde hij drie keer in zeven wedstrijden.

Angulo wordt niet dé vervanger van Kouamé en Zirkzee, maar Anderlecht beschouwt hem wel als een speler voor de A-ploeg. Paars-wit trekt hem niet aan voor 1B.

Nilson Angulo. — © AFP

Het dossier-Angulo is niet het enige concrete op het bureau van Verbeke. De sportief directeur voert ook vergevorderde gesprekken over Ishaq Abdulrazak, een polyvalente middenvelder van het Zweedse Norrköping. De Zweedse pers zegt dat Anderlecht meer dan 4 miljoen euro voor de Nigeriaan zal betalen. Die info werd ons niet bevestigd, maar het is wel de bedoeling om de speler in het Lotto Park te krijgen. Abdulrazak is een dynamische speler, hij kan in het centrum of op de rechterflank uit de voeten. Nörrkoping haalde hem weg bij Unity Academy in zijn thuisland.

Het heeft er alle schijn van dat Anderlecht in dit dossier zijn slag zal thuishalen. Norrköping-voorzitter Sakarias Mardh wil wel boter bij de vis: “Want Anderlecht is niet de enige geïnteresseerde en Ishaq is een belangrijke speler voor ons. We zullen hem niet zomaar laten gaan, maar ik verwacht wel dat er de komende weken een doorbraak is.” Op Anderlecht klinkt het dat het voor hen gerust wat sneller mag gaan.

Ishaq Abdulrazak. — © rr

Wat met Mazzu?

Intussen zijn ze op Neerpede op de hoogte dat Union paars-wit en Felice Mazzu in gebreke wil stellen voor de overgang van de coach. Paars-wit is niet onder de indruk en meent dat Union maximaal recht heeft op 60.000 euro. Union heeft een andere interpretatie van de feiten en denkt aan een meervoud. (pjc, dvd, jug)