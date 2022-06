Fors minder verbruik en dus minder kosten. Minder CO₂. En minder fijn stof. Er zijn veel voordelen aan een snelheidsverlaging naar 100 km per uur op de snelweg. “En paradoxaal genoeg ben je zelfs sneller op je bestemming”, zegt vicepremier Petra De Sutter (Groen). In theorie klopt dat, en in Nederland ook. Maar is dat ook zo op het Vlaamse wegennet?