“Kim Kardashian heeft de jurk van Marilyn Monroe niet beschadigd”, zegt het museum dat de jurk tentoonstelt

Kim Kardashian (41) droeg de jurk van Marilyn Monroe slechts enkele minuten tijdens het Met Gala in New York, maar kreeg er toch enorm veel kritiek voor. Ook het museum Ripley’s Believe It or Not, die haar de jurk uitleende, kreeg bakken kritiek. Ter herinnering: het ging om de jurk die Monroe oorspronkelijk in 1962 droeg om een serenade te brengen aan toenmalig president John F. Kennedy voor zijn verjaardag.

En die kritiek werd de afgelopen dagen nog erger toen er beelden opdoken van de jurk voor en na het Met Gala. Daarop zou te zien zijn dat de stof is uitgerekt, er kristallen ontbreken en de rits achteraan beschadigd is.

Maar Ripley’s Believe It or Not heeft nu een officieel statement gepubliceerd om duidelijkheid in de zaak te scheppen. “Vanaf onderaan de trap van het Met, waar Kim in de jurk stapte, tot de top waar de jurk werd teruggebracht, was de jurk in dezelfde staat als waarin hij begon”, klinkt het. Volgens het museum werd er in 2017 al een rapport opgemaakt over de staat van de jurk en stond daarin dat “een aantal van de naden uitgerekt en versleten zijn. Dit is niet verwonderlijk gezien hoe delicaat het materiaal is. Er is plooiing aan de achterkant bij de haken en ogen, naast andere gevallen van schade.”

“Onze missie is om bezoekers en fans zowel te vermaken als te onderwijzen, en het aanzwengelen van gesprekken zoals de discussie rond Marilyn Monroe’s jurk doet precies dat,” weerlegde Ripley’s. “Het maakt niet uit aan welke kant van het debat je staat, het historische belang van de jurk is niet ontkend, maar juist benadrukt. Een geheel nieuwe groep jonge mensen heeft nu kennis gemaakt met de erfenis van Marilyn Monroe.”

