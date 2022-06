Beelden tonen hoe vandalen omvergereden paaltje los door ruit van computerwinkel gooien

Bij PoortTachtig, een computerwinkel aan het Acaciapark in de Brugse Poort, is zondagmorgen een paaltje door de ruit gegooid. De bewakingscamera van de winkel kon het incident vastleggen.

Voor zaakvoerder Reinout Pieters, die boven de winkel in de Kastanjestraat woont, was het zondag een bruusk ontwaken. “De voorbije weken zijn in de buurt meermaals paaltjes omvergereden op het trottoir”, zegt hij. “Eentje daarvan is opgeraapt door twee gasten, toevallige passanten vermoed ik. Ze vonden er niets beter op dan het paaltje door mijn ruit te gooien. Door het lawaai was ik meteen wakker, maar ze zijn snel weggelopen.” (Lees verder onder de foto)

© IF

Dankzij zijn bewakingscamera heeft Reinout beelden van het incident. Maar omdat de daders een capuchon dragen, zijn ze onherkenbaar. “Ik heb de beelden en alle info doorgestuurd naar de politie”, zegt de winkelier. “Er is niets gestolen, maar fijn is anders natuurlijk. Volgende week wordt een nieuw raam geplaatst.”

De politie bevestigt het incident. “Het onderzoek loopt”, zegt woordvoerder Matto Langeraert. Wie iets gezien heeft of de jongeren herkent, mag contact opnemen met Reinout via reinout@poorttachtig.be.