Belgisch succes in Italië: Gil Gelders wint vijfde etappe Giro U23

“Ongelooflijk. Dinsdag was ik zo ontgoocheld dat ik uit de koers wou stappen, maar ploegleider Sébastien Demarbaix hield me aan boord. Ik ben hem ontzettend dankbaar”, liet Gil als eerste optekenen. “De rustdag heeft me deugd gedaan. Ik heb goed geslapen en begon met een goed gevoel aan de rit. Tijdens de koers groeide mijn vertrouwen. Ik trapte in de boter en zag dat de anderen aan het afzien waren. Dit was ook een lokaal circuit op mijn maat met per ronde een klim van 2,5 km. Een eerste aanvalspoging liep spaak, maar bij een volgende was het wel prijs. Gewonnen spel had ik toen nog niet. Op de slotklim koos een renner van DSM (de Duitser Hannes Wilksch, red.) voor de aanval. We bleven goed ronddraaien en kregen hem te pakken in de slotkilometers. Tot een echte spurt kwam het niet. De Italiaan Sergio Meris probeerde me klem te zetten, maar ik kon me vrijmaken.”

“Uiteraard is mijn ronde nu geslaagd. Vrijdag wordt het wellicht te lastig voor mij en dus probeer ik mijn krachten zo goed mogelijk te doseren. In de slotrit liggen er zaterdag voor mij misschien wel nog kansen. De renners in de top van het klassement zullen elkaar viseren en wie weet kunnen we daar van profiteren. Nu ga ik vooral genieten van dit moment. Een rit winnen in de Baby-Giro, zot toch.”

Bekijk hier de beelden: