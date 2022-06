Miste Jasper Philipsen woensdag nog het gevoel van timing en overzicht, dan schoot hij 24 uur later wel raak op de oplopende Wandelaar aan het strand van Knokke-Heist. Dankzij zijn ritzege vat Philipsen de tijdrit in Averbode aan als tweede in de stand, op zes tellen van leider Mads Pedersen.