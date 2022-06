Leider Aleksandr Vlasov is verrast dat Evenepoel (nu al) moest lossen: “Ik had net gedacht dat hij zou aanvallen”

De ritwinst in rit 5 was voor Aleksandr Vlasov. De Rus van Bora-hansgrohe was op de oplopende aankomst in Novazzano in een spurt met vier sneller dan Powless, Fuglsang en Geraint Thomas. Hij ontpopt zich tot absolute topfavoriet voor de eindzege in Zwitserland.

Dat Evenepoel ver voor de finish de groep der favorieten moest laten gaan, had ook Vlasov verbaasd. “Ik had gedacht dat hij op de lange beklimmingen de volgende dagen misschien niet zo goed zou zijn”, klonk het. “Maar dit was eerder een parcours voor klassieke renners. Ik had net gedacht dat hij hier zou aanvallen. Ik was verrast dat hij moest lossen.” Wat hij de volgende dagen nog van Evenepoel verwacht? “Dat weet je nooit met hem”, besloot Vlasov. (wvo)