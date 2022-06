Rusland draait de gaskraan alweer wat dichter, “door technisch defect”: klopt dat? En wat is de impact?

De afgelopen dagen zagen verschillende Europese landen hun toevoer van Russisch gas fors slinken. De Europese gasprijs is op haar beurt fors gestegen. Een gevolg van Rusland die de gaskraan van de Nord Stream-pijpleiding opnieuw een stukje dichter draait. Volgens Gazprom is dat te wijten aan een technisch probleem rond een Duits onderdeel van de pijpleiding. Maar is dat echt zo? En wat zijn de gevolgen voor Duitsland en de rest van Europa?