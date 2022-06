Genk

Donderdag rond 19 uur is brand ontstaan in een garage in de Heppenzeelstraat, een zijstraat van de Stalenstraat in Waterschei. Over de oorzaak bestaat nog geen duidelijkheid. Passanten die rook zagen opstijgen, verwittigden meteen de brandweer van de zone Limburg-Oost. Die was snel ter plaatse en kreeg het vuur ook snel onder controle. Volgens eerste informatie vielen er geen slachtoffers. cn