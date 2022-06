De comeback waar iedereen op wachtte: Beyoncé kondigt eerste album in zes jaar aan

Beyoncé Knowles weet hoe je groot nieuws moet verpakken. Op sociale media maakte ze vorige week schoon schip, en kleurde haar profielfoto plots blanco. Een hint naar een nieuw hoofdstuk, gokten fans. Ze krijgen gelijk: met een gortdroog bericht op haar site laat de Amerikaanse weten dat op 29 juli haar nieuwe album Renaissance verschijnt. Of liever: het eerste deel. Bij de albumtitel staat ‘act 1’ vermeld, wat doet vermoeden dat er snel een vervolg aankomt. Ook andere cryptische boodschappen wijzen op een tweeluik.

LEES OOK. Beyoncé schrijft geschiedenis op Grammy’s: “Sterker dan het hare kan een imago niet worden” (+)

Het nieuws werd bevestigd door alle grote streamingdiensten, waaronder Tidal - het muziekplatform van echtgenoot en rapper Jay-Z - en Spotify. “Het aftellen is begonnen”, klinkt het daar. Ook zijn er geruchten over een nakende tournee. In het Verenigd Koninkrijk zou Beyoncé later dit jaar een reeks intieme concerten plannen. Daarvoor ging ze al locaties verkennen. Of er ook een nieuwe Belgische passage komt - haar laatste dateert van 2016 - is nog koffiedik kijken.

(lees verder onder de foto)

In 2016 gaf Beyoncé haar laatste Belgische concert, in het Koning Boudewijnstadion. — © Marco Piraccini

Ontsnappen

Alles wijst erop dat Beyoncé weer een nieuwe weg inslaat. Dat deed ze ook op haar laatste volwaardige plaat, het zes jaar oude Lemonade. Daarop experimenteerde ‘Queen B’ met frisse klanken en kaartte ze naast het overspel van Jay-Z ook thema’s als racisme aan. In de zomer van vorig jaar sprak ze opnieuw over een andere sound. “Na het isolement tijdens de pandemie hebben we allemaal nood om te ontsnappen, denk ik. Ik voel een renaissance opkomen, en wil helemaal deel uitmaken van die ontsnapping.”

Beyoncé zat op dat ogenblik al anderhalf jaar in de studio. In 2018 maakte ze nog een plaat als The Carters, samen met Jay-Z, en een jaar later verscheen haar Lion king-soundtrack The gift. Maar een soloplaat als Lemonade, dat is dus al geleden van 2016.

LEES OOK. Beyoncé op Tiktok: nul berichten, honderdduizenden volgers

Doet Beyoncé iets, dan gaat ze meteen all the way: in juli pronkt ze ook op de cover van het Britse Vogue, met daarbij een imposante modeshoot. Afwachten of ze in het magazine meer info geeft over het album en haar verdere muzikale plannen.