Belgische pantserhouwitsers verkocht aan Britten, die ze aan Oekraïne zullen leveren

De Britten hebben meer dan twintig Belgische pantserhouwitsers gekocht die ze aan Oekraïne zullen schenken. Opvallend, want onze regering wou de wapens die het in 2015 zelf voor een habbekrats van de hand deed opnieuw aankopen voor Oekraïne. Maar de eigenaar vroeg nu tien keer het oorspronkelijke bedrag.

Ons land leverde aan het begin van de Russische oorlog machinegeweren, antitankwapens en brandstof aan Oekraïne. Later kwamen er ook nog antitankraketten bij. Maar tegelijk liepen er ook gesprekken met het Oost-Vlaamse bedrijf OIP om pantserhouwitsers te kopen om ze aan Kiev te schenken.

Die houwitsers, zware artillerie waarmee doelen kunnen worden bestookt die op kilometers afstand staan, waren tot 2015 in handen van het Belgische leger, maar werden later aan 19.000 euro per stuk verkocht. Nu Defensie die toestellen wou terugkopen, vroeg het bedrijf het tienvoud van wat het zeven jaar geleden betaalde. De regering haakte daardoor af.

Maar die Belgische pantserhouwitsers zullen alsnog in Oekraïne geraken. Donderdag meldde de Britse Defensiesecretaris, Ben Wallace, dat zij meer dan 20 langeafstandswapens - M109’s - gekocht hebben van een Belgisch wapenbedrijf. “Wij zetten meer dan twintig 155-zelfrijdende kanonnen in die wij op de wereldmarkt hebben gekocht, wij hebben ze opgeknapt en beginnen ze in te zetten”, klonk het.

