Oekraïne is vastbesloten om volgende Eurovisiesongfestival te organiseren

Oorlog in je land is, op z’n zachtst gezegd, een gegrond argument om de organisatie van het Eurovisiesongfestival aan je voorbij te laten gaan. Maar de Oekraïense regering is vastberaden. Nadat Kalush Orchestra het festival vorige maand won, zal de volgende editie in hun land doorgaan. “Ik weet zeker dat we iedereen zullen verrassen”, zegt minister van Cultuur Oleksandr Tkatsjenko.

Verschillende landen boden de voorbije weken aan te helpen met de organisatie van het festival of die zelfs volledig over te nemen. Oekraïne wil echter niets uit handen geven en stelde al een eigen organisatiecomité samen. “Recent hebben we een vragenlijst van de European Broadcasting Union (producent van het Songfestival, nvdr.)ingevuld”, zegt Tkasjenko.

“We hebben gedetailleerde antwoorden gegeven op vragen over beveiliging, en verschillende locaties voorgesteld. We begrijpen dat we, gezien de huidige omstandigheden, voor een heuse uitdaging staan. Maar die gaan we niet uit de weg.”