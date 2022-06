OVAM installeerde vorig jaar extra meetpunten in de zone op en rond de voormalige arseenfabriek in Reppel. — © Roger Dreesen

Bocholt

In 1971 ging de arseenfabriek in Reppel dicht. 51 jaar later gunt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een bodemsanering voor de verontreinigde site van de voormalige fabriek. Verwacht wordt dat de definitieve sanering over twee jaar kan beginnen. Eerst is er bijkomend veldwerk nodig.