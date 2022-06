Justin Bieber stilaan weer aan de beterhand

Nadat hij afgelopen weekend bekendmaakte dat hij zijn gezicht verlamd is door het syndroom van Ramsay-Hunt, gaat het stilaan weer beter met Justin Bieber (28). Dat vertelde zijn echtgenote Hailey Bieber (25) in de talkshow ‘Good Morning America’.

“Elke dag een beetje beter”, antwoordde Hailey toen de vraag haar gesteld werd. “Het was een enge en ongewone situatie, maar hij zal volledig herstellen.” Haar echtgenoot moest omwille van de aandoening wel zijn nakende tournee uitstellen.

Recent kreeg ook Hailey te kampen met medische problemen. In maart kreeg ze een kleine beroerte. “Ik heb een ingreep gehad en geef mijn lichaam nu de tijd om te herstellen. Het heeft wel even geduurd voor ik me weer mijzelf voelde.” Maar de tumultueuze periode die het koppel achter de rug heeft, heeft ook goeie kanten. “Omdat we dit samen meemaken, heeft het ons dichter bij elkaar gebracht”, klonk het.