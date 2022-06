Memorial Van Damme verwelkomt Amerikaans wonderkind Erriyon Knighton (18): “Hij is de nieuwe Bolt”

Het achttienjarige wonderkind zette eind april in het Amerikaanse Baton Rouge, Louisiana, een absolute supertijd op de 200 meter neer. De nummer vier van de Olympische Spelen in Tokio snelde er naar 19.49, de snelste tijd ter wereld in tien jaar.

Sinds juni vorig jaar was Knighton met 19.84 al wereldrecordhouder U20, maar nu dook hij dus nog eens gevoelig onder dat record. Op de mondiale ranking aller tijden schoot hij naar boven van de 35e naar de 4e plaats. Alleen Usain Bolt (19.19), Yohan Blake (19.26) en Michael Johnson (19.32) waren ooit sneller. Het is geleden van de olympische finale in 2012 in Londen dat er nog zo snel gelopen is. Toen liep Bolt 19.32 en Blake 19.44.

Ter vergelijking: toen Bolt zo oud was als Knighton, liep hij 19.93. Niet alleen zijn leeftijd maakt de prestatie van de achttienjarige Amerikaan uniek, maar ook dat hij het zo vroeg op het jaar doet. Iedereen die ooit sneller was dan hij, deed dat in augustus of september. “Hij is dan ook de nieuwe Bolt”, zo vertelde meetingdirecteur Kim Gevaert donderdag aan de pers.

Andere toppers

De Amerikaanse verspringster Jackie Joyner-Kersee en de Keniaanse langeafstandslopers Paul Tergat en Daniel Komen zullen in de Hall of Fame van de Memorial opgenomen worden. De Zweedse polsstoksensatie en wereldrecordhouder Mondo Duplantis bevestigde eerder al zijn komst. Belgisch recordhouder Ben Broeders weet dus wat hem te wachten staat. Bij de vrouwen nemen de Oekraïensen Yaroslava Mahuchikh, de indoorwereldkampioene en nummer drie van de Spelen, en Yuliya Levchenko, in 2017 vicewereldkampioene, deel.

Voorts staat de Memorial in het teken van de vijftigste verjaardag van een van de meest legendarische atletiekavonden in de Belgische geschiedenis. De voorlaatste manche van de Diamond League gaat dan van start met een uurloop, waarin meerdere wereldrecords zullen worden aangevallen, als eerbetoon aan drie Belgische atleten die vijftig jaar geleden geschiedenis schreven op de Heizel.

Ronkende namen als Miel Puttemans, Gaston Roelants en Willy Polleunis waren op 20 september 1972 goed voor liefst vijf wereldrecords. Roelants was goed voor het uurrecord en de 20 kilometer, Puttemans schreef de wereldrecords op de 3 mijl en de 5.000m op zijn naam en Polleunis mocht verrassend huiswaarts met het WR op de 10 mijl.

De link tussen de Memorial en het werelduurrecord is niet ver te zoeken. Twee jaar geleden vestigde Mo Farah er een nieuw uurrecord en in dezelfde race snelde Bashir Abdi naar een nieuw wereldrecord op de 20km. Deze keer zal tijdens de uurloop een aanval gedaan worden op de WR’s op de 10 mijl en de 20km. De avond zal afgesloten worden met de 5km, met daarin de wereldrecordpoging op de 3 mijl.

In oktober wordt er gestart met de aanleg van de nieuwe piste, die klaar moet zijn voor de editie van 2023. Voor de editie van dit jaar worden er reeds herstellingen aangebracht. De huidige piste werd in 2008 aangelegd en een jaar later in gebruik genomen.