PODCAST. Intermittent fasting is populair, maar wat doet extreem vasten met jouw lichaam?

De zomer staat voor de deur en dat betekent dat veel mensen een aantal kilo’s kwijt proberen te raken. Een van de grootste trends op dieetgebied is het intermittent fasting-dieet. Of ja, een dieet is het niet echt, het is eerder een vorm van vasten, periodiek vasten. Maasmechelaar Brecht Colette viel op die manier 65 kilo af.