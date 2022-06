Sory Kaba in polepositie om Vincent Janssen op te volgen bij Mexicaanse Monterrey

De kans dat Sory Kaba volgend seizoen nog bij OH Leuven speelt, lijkt stilaan onbestaande. De Leuvenaars besloten enkele weken geleden al om de aankoopoptie van de Guinese spits bij het Deense Midtjylland niet te lichten, maar gaven toen wel nog aan te overwegen om een nieuwe deal te onderhandelen.

Nu is Kaba echter in gesprek met het Mexicaanse Monterrey. Hij ligt er in polepositie om de Nederlander Vincent Janssen, die naar Antwerp verkast, op te volgen als diepe spits. OHL-coach Marc Brys liet inmiddels al verstaan dat hij vooral naar beweeglijke aanvallers zoekt om rond Raphael Holzhauser te spelen, een profiel waar Kaba niet aan voldoet. Ondertussen maakte OHL wel bekend dat het de zeventienjarige defensieve middenvelder Kevin Shkurti een eerste profcontract geeft. Hij tekent voor drie seizoenen aan Den Dreef.