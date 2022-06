Netflix dropt trailer voor musical remake van iconische ‘Matilda’

Netflix loste woensdag een eerste trailer voor hun nakende remake van ‘Matilda’. ‘Matilda the musical’ is, net zoals de originele film, gebaseerd op het boek van Roald Dahl. Maar in tegenstelling tot de film uit 1996 krijgt deze versie van het slimme meisje met de verschrikkelijke ouders een extra laag: veel zang en dans én een haast onherkenbare Emma Thompson als mevrouw Bulstronk. De musicalversie speelde al jaren op Broadway en West End en krijgt nu dus ook een versie op het kleine scherm.