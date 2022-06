Definitieve reeksindeling bekend: ontdek hier tegen welke ploegen uw provinciale voetbalclub volgend seizoen speelt

In derde provinciale verhuist Houthalen VV van de B- naar de C-reeks en maakt SLW Maaseik de omgekeerde beweging. In vierde provinciale wordt Waterloos-Voorshoven niet in de C-, maar in de D-reeks ondergebracht, waardoor die reeks zestien clubs telt. Bij de vrouwen start Lommel A niet in eerste, maar in tweede provinciale. Belisia mag daardoor in eerste aan de slag, Unico Tongeren begint niet in 2A.

De nationale reeksindelingen lagen eerder al vast. Dit zijn de definitieve reeksen:

TWEEDE AFDELING VV B (18): Beerschot U21, Belisia, Berchem, Bocholt, Cappellen, City Pirates, Diegem, Hades, Sp. Hasselt, Lebbeke, Lille Utd., Londerzeel, Lyra-Lierse, KV Mechelen U21, RC Mechelen, Pepingen-Halle, SK Tongeren, Turnhout.

DERDE AFDELING VV B (16): KVK Beringen, Betekom, Diest, Esp. Pelt, ASV Geel, Houtvenne, Kampenhout, Nijlen, St. Lenaarts, Schoonbeek-Beverst, Termien, KVK Wellen, Wezel, Wijgmaal, Witgoor Dessel, Zwarte Leeuw.

EERSTE PROVINCIALE (16): Achel A, Alken A, Bree-Beek A, Bregel A, Eksel A, Juve Hasselt A, Torpedo Hasselt A, Hechtel, Helson A, Herk FC A, Herkol, Koersel A, Meeuwen A, Park Houthalen, Zepperen-Brustem A, Zonhoven United A.

TWEEDE A (16): Bolderberg, Diepenbeek A, Herderen-Millen A, Gestel, HO Heide, Hoepertingen, Hoeselt, DH Jeuk, Kolmont, Lanaken, Landen, Munsterbilzen, Paal-Tervant, ’s Herenelderen A, THES B, Vlijtingen.

TWEEDE B (16): Anadol, As-Niel United, Boorsem, Elen A, Gruitrode, Hamont 99 A, Heusden-Zolder, Kadijk, Leopoldsburg, Lindelhoeven A, Louwel, E. Mechelen a/d Maas A, Opglabbeek A, RC Peer A, Stal, Turkse Rangers A.

DERDE A (16): Sp. Aalst, Godsheide, Gravelo, Habo, Heers, Herk Sport, Kortessem, Lummen, Linkhout, Meldert, Nieuwerkerken, Stevoort, Unico Tongeren A, Velm, Vechmaal A, Vliermaal.

DERDE B (16): Bocholt B, Breugel, Exc. Hamont, Grote Brogel, Grote Heide, Ham United, E. Houthalen, Kattenbos, Kaulille, V. Lommel, Lutlommel, Maasland NO A, Opitter, SLW Maaseik, Turkse FC, Wijchmaal.

DERDE C (16): Belisia B, KMR Biesen A, Boxberg A, Dilsen-Stokkem A, Genk VV, Grimbie69, Heis, Henis, Houthalen VV, Kesselt, E. Mechelen a/d Maas B, Membruggen, Smeermaas, Umitspor A, Veldwezelt, Wiemismeer.

VIERDE A (15): FC Alken B, Amandina, Bokrijk, FC Diepenbeek B, Herk FC B, Heusden 06, Juve Hasselt B, Koersel B, Loksbergen, Termolen, Torpedo Hasselt B, Zelem, Zepperen-Brustem B, HW Zonhoven, Zonhoven Utd. B,.

VIERDE B (15): KMR Biesen B, Borgloon, Eigenbilzen, EMBO, Herderen-Millen B, Moelingen, Riemst, ’s Herenelderen B, Schoonbeek-Beverst B, Tongeren B, Unico Tongeren B, Vechmaal B, Vliermaalroot, Vroenhoven, Zutendaal B.

VIERDE C (15): Achel B, Bree-Beek B, Eksel B, Ellikom, Helson B, Lindelhoeven B, Lommel Kolonie, Maasland NO B, Meeuwen B, Molenbeersel, Neeroeteren, RC Peer B, Peer SV, Sp. Lille, Wijshagen.

VIERDE D (16): Boorsem B, Bregel B, RC Boxberg B, Dilsen- Stokkem B, Elen B, Lanklaar, Leut, Opglabbeek B, Opoeteren, Rekem, STA Genk, Uikhoven, Umitspor B, Waterloos-Voorshoven, Winterslag, Zutendaal A.

VROUWEN: 1PROV. (10): Belisia, Bilzen Utd., Bocholt A, Bokrijk A, Diepenbeek A, Esp. Pelt, KRC Genk C, Sp. Hasselt, Louwel, STVV B.

VROUWEN: 2A (8): Bokrijk B, Diepenbeek B, Herk FC, Membruggen, STVV C, SK Tongeren, Wiemismeer, Zepperen-Brustem.

VROUWEN: 2B (9): Bocholt B, Dilsen-Stokkem, Eksel, St. Elen, FUFO Beringen, Kadijk, Lommel WS A, THES, Zonhoven Utd.