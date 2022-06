Verblijft ‘Ferry Bouman’ in Eksel? Opnames spin-off van ‘Undercover’ in Limburg

In Eksel zijn in een villa opnames gestart voor de spin-off van Undercover waarin de beginjaren van Ferry Bouman worden belicht.

De productieploeg lost niets en verwijst door naar het populaire streamingplatform ‘Netflix’ waar de serie op te vinden is.

Er zijn ook al opnames gebeurd in Heusden-Zolder en Lummen. Verdere opnames zullen onder andere doorgaan in de Antwerpse Kempen. Op de set in Eksel was alvast acteur Frank Lammers (Ferry) aan het werk.