Zo zoekt het Graspopvolkje verkoeling op de wei

Een zeskoppig gezelschap sprong donderdag in het oog op het festivalterrein door in roze overalls rond te lopen. Beproefde tactiek om elkaar tussen het zwarte volk terug te vinden, maar géén goed idee om verkoeling te vinden, pufte de ene Oost-Vlaming met lange broekspijpen. Andere festivalgangers bieden wel inspiratie om het hoofd koel te houden in een hittegolf.

Stefan en Marcus zijn twee Duitse broers die in Schotse kilt over het terrein struinen. “Wij dragen dit al jaren op festivals,” zegt Marcus. “Echt, het helpt, omdat je rond je benen constant een fris windje voelt. Behalve als je je benen tegen elkaar klemt.” Broer Stefan knikt. Of de twee ook een onderbroek onder hun kilt dragen, willen ze niet kwijt. “Schotten vertelden ons dat het een deel uitmaakt van de traditie om dat niét te vertellen.” Waarvan akte.

Stefan en Marcus. — © Geert Van de Velde

Aan de waterbakken bij de sanitaire blokken is er een constante aan- en afloop van mensen die hun handen wassen, of wat fris water in het gezicht kletsen. Met een kneedbare drinkzak kan je kennelijk ook gericht spuiten.

© Geert Van de Velde

Verder was het donderdagmiddag ook aanschuiven voor de promotiestand van festivalpartner Proximus. Tientallen festivalgangers die kennelijk zelf geen hoofddeksel voorzien hadden, wilden er een gratis petje ophalen. Goed tegen zonneslag.

Dichter bij het hoofdpodium vonden we Renee uit Maaseik, die zichzelf verkoeling toewuifde met een Spaanse waaier, en een donkere doek over haar hoedje droeg. “Geleerd van een moslima op het werk,” klinkt het. “Ook zij dragen weleens zoiets, en als je de zon wat van je huid kan houden, voelt het een stuk minder warm aan.” Renees outfit tegen zonnebrand was compleet met een zonnebril.

© Geert Van de Velde

Antwerpse Jessie houdt het wat meer basic: in bikini – geen uitzondering op de wei- haalde ze frisse drankjes voor haar vrienden. “We hebben ook waterpistooltjes mee, die we vullen en waarmee we elkaar dan geregeld beschieten.” Maar eerst die frisse pintjes uitdelen.

© Geert Van de Velde

Zestiger Peter uit Oudenbosch draagt ook in de hitte z’n leren jekker die al jàren meegaat. “De naam van m’n favoriete band (Xammeramme, red.) staat erop, het is een jas van vele oorlogen. Ook als het te warm wordt, hou ik ‘m aan. Dan ga ik wel even in de schaduw staan.”

© Geert Van de Velde

De vreemdste vogel die ons een verkoelingstip bezorgde, was Roger uit Nederland. In een overjasje van schapenvacht zat hij een broodje te eten in de horecatent. “Je gelooft het niet, maar zo’n ding houdt me koel hoor. Heb jij al eens een schaap zichzelf zien uitkleden?” Een vraag waar we niet meteen van terug hebben. “Voel eens aan de binnenkant,” zegt Roger. Voorwaar: de binnenkant van de pelsjas bleef behoorlijk koel. Tot dusver.