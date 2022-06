Handvol zorgverleners ontving al vaccin tegen apenpokken

Volgens woordvoerder Joris Moonens kregen de zorgverleners het vaccin na een risicovol contact bij het afnemen van een staal. Het vaccin, Imvanex van het Deense bedrijf Bavarian Nordic, wordt idealiter toegediend binnen de vijf dagen na het contact, maar het kan ook daarna nog. Het gaat om een vaccin tegen pokken dat ook effectief zou zijn tegen apenpokken. In de Verenigde Staten keurde geneesmiddelenagentschap FDA het gebruik ervan al goed. In Europa is dat nog niet het geval. De toediening gebeurt voorlopig “off label”.

De huidige richtlijnen voor het vaccin, nu het nog beperkt beschikbaar is, bepalen dat in de eerste plaats gezondheidswerkers die een risicovol contact hadden, maar ook zorgverleners met een immuniteitsprobleem, het vaccin kunnen krijgen, zegt Moonens. Zorg en Gezondheid zegt dat daarnaast niet-gezondheidswerkers na een hoogrisicocontact of personen met immuniteitsproblemen voor het vaccin in aanmerking komen.

Dinsdag raakte bekend dat de Europese Commissie met Bavarian Nordic een contract heeft gesloten voor de aankoop van bijna 110.000 vaccins die de lidstaten kunnen inzetten in de strijd tegen de apenpokken. De eerste doses zouden eind juni geleverd worden. Ook België tekende in op de aankoop.