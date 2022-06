Eén zendt ‘Buurman, wat doet u nu?’ in Rusland toch uit

In de laatste aflevering van ‘Buurman, wat doet u nu?’ gaat Cath Luyten (44) op bezoek bij basketbalspeelster Emma Meesseman (29) in Rusland. Door de oorlog in Oekraïne overwoog Eén om de uitzending te schrappen, maar nu gaat ze toch door.

“Op 30 juni zenden we de aflevering met Emma uit”, klinkt het bij de VRT. “Op het moment van de opnames in Rusland, in januari van dit jaar, deed niets vermoeden dat het conflict met Oekraïne op zo’n korte tijd zou escaleren. Dat wordt ook meegegeven in de voice-over.”

Tijdens Luytens bezoek speelde Meesseman nog bij een Russische ploeg. Zes weken later brak de oorlog uit, waarna ze net als haar buitenlandse teamgenoten terugkeerde naar huis. Meesseman zegde haar contract op en speelt nu in Chicago. In Buurman, wat doet u nu? spreekt ze onder meer openhartig over haar leven naast het veld.(dvg)