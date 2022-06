Remco Evenepoel verliest meer dan twee minuten in Zwitserland: “Het klimmetje waarop ik loste was ik eigenlijk vergeten”

Een onverwachte offday voor Remco Evenepoel in de Ronde van Zwitserland donderdag. Onze 22-jarige landgenoot verloor uiteindelijk twee minuten en twaalf seconden op winnaar Aleksandr Vlasov. Is het klassement verloren? Daar wil Evenepoel zich nog lang niet bij neerleggen. “Er komen nog twee zware ritten en een tijdrit aan, ik denk dat er nog niets verloren is voor een goed klassement”, aldus Evenepoel.

“Ik begon op het einde toch wat mottig te worden van het warme weer, maar ik ga het daar niet op steken”, zegt een uitgeputte Remco Evenepoel vlak na de finish. “Ik had liever geen tijd verloren vandaag in zo’n rit, maar er werd heel rap gereden met deze warmte. Als je dan even overhit raakt of je bent iets minder dan betaal je dat cash.”

Uiteindelijk kwam Evenepoel op twee minuten en twaalf seconden over de finish. “Op zich, twee minuten … Ik ga niet zeggen dat dat positief is, maar er komen nog andere ritten aan en ook de tijdrit nog. Ik denk niet dat er al iets verloren is om een goed klassement te rijden. Vandaag is gewoon een halve offday. Het is hopen dat het morgen en overmorgen beter is.”

Klimmetje vergeten

Evenepoel moest twee keer lossen. De eerste keer op iets meer dan 20 kilometer van de finish, maar toen kon hij nog terugkomen. “Een hard tempo kan ik normaal wel aan, maar ze begonnen telkens volle gas aan die klimmetjes. Daardoor moest ik een eerste keer lossen, dan hebben Ilan (Van Wilder, red.) en Fausto (Masnada, red.) mij teruggebracht net voor de afdaling”, doet Evenepoel het verhaal van zijn koers. “Dat was eigenlijk ideaal.”

Maar op tien kilometer van de streep moest Evenepoel het (uitgedunde) peloton opnieuw laten rijden. “Het klimmetje waarop ik dan opnieuw loste was ik eigenlijk vergeten. Ik dacht dat we recht naar de finish reden, dus dat was wel een domper. Toen ik doorhad dat we dat voorlaatste klimmetje nog op moesten, kreeg ik het heel moeilijk.”

“Twee minuten is sowieso wel veel, maar ik ga proberen om morgen al tijd terug te pakken”, blijft Evenepoel strijdvaardig. “En zondag (in de afsluitende tijdrit, red.) zeker. Er is nog niks verloren. Er zijn nog twee hele lange, zware ritten. Maar ik denk dat er bepaalde mannen wel heel sterk zijn. Je merkt toch dat die mannen die in aanloop zijn naar de Tour toch iets beter in vorm zijn en op alles iets vinniger kunnen reageren. Na de eerste dag had ik er echt een goed oog op, maar vandaag voelde ik dat mijn benen zwaar aanvoelden. Dan betaal je dat sowieso cash in zo’n finale. Ik ga het sowieso proberen rechtzetten, de klimmen die eraan komen moeten mij iets beter liggen.”