Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat de eindtermen voor de tweede en derde graad van het middelbaar een fundamentele inbreuk op de vrijheid van onderwijs zijn. Dat betekent dat die eindtermen - in februari vorig jaar goedgekeurd door het Vlaamse parlement - de prullenmand in mogen. Maar wat stond er in die eindtermen en waarom veroorzaakt de inhoud zo veel beroering?