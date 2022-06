Riadh Bahri draagt debuut als nieuwsanker op aan overleden vader: “Ik liet speciaal parfum maken om aan papa te kunnen denken”

Goedele Wachters, Wim De Vilder en co. hebben er officieel een collega-anker bij. Vroeger dan gepland maakte Riadh Bahri (33) zijn debuut als nieuwslezer in ‘Laat’ op Eén. Een carrièresprong waarmee hij ook zijn overleden vader wilde eren. Bahri liet zelfs een parfum maken om aan hem te denken. “Toen ik gevraagd werd als anker, wilde ik maar één ding: mijn papa bellen. Hij is er niet meer, maar hij zou trots zijn.”