Van Quickenborne verdedigt plan om gevangenen halfjaar vroeger vrij te laten

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft donderdagmiddag in de Kamer zijn plan om bepaalde categorieën van gevangenen systematisch een halfjaar vroeger vrij te laten verdedigd. Gezien de overbevolking in de gevangenissen “zou het onverantwoord zijn om niets te doen”, zei hij.

Van Quickenborne heeft een wetsontwerp klaar dat gevangenen - met uitzondering van de gevaarlijkste criminelen - moet toelaten zes maanden voor hun reguliere strafeinde al vrij te komen. Die maatregel was eerder al eens van toepassing tijdens de coronapandemie, maar zou nu opnieuw tot 2025 worden ingevoerd.

N-VA-Kamerlid Sophie De Wit is daar niet over te spreken. Ze verweet de minister heel veel aan te kondigen, maar achter te blijven op het vlak van daden. “Mensen met straffen tot 10 jaar, dat zijn geen doetjes. Wat moeten die slachtoffers denken? Wat is uw woord nog waard?” Vlaams Belang-parlementslid Marijke Dillen verweet Van Quickenborne straffeloosheid voor te staan.

De Open VLD-vicepremier verdedigde zijn plan, al gaf hij wel aan dat het een “moeilijke beslissing” was. “Er zijn 9.500 plaatsen voor meer dan 11.000 gedetineerden. Het zou onverantwoord zijn om vandaag niets te doen, het is mijn morele plicht.”

Bovendien zouden de betrokkenen wel nog altijd het grootste del van hun straf uitzitten, benadrukte Van Quickenborne, worden er voorwaarden aan gekoppeld en zijn er geen noemenswaardige problemen opgedoken bij de 630 gedetineerden die in het kader van de coronapandemie vervroegd konden vrijkomen. Tot slot komt de maatregel er omdat de minister vanaf 1 september ook alle korte straffen uitgevoerd wil zien, zei hij nog.