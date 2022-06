Plannen voor waterstofpijpleiding tussen België en Frankrijk

Fluxys en GRTgaz identificeerden de regio van Valenciennes en de ruime omgeving van Bergen (tot La Louvière en Feluy) eerder al als zone met een groot potentieel voor de ontwikkeling van waterstof. Nu wordt er een marktbevraging gelanceerd “om de economische belangstelling te bevestigen voor de bouw van een vervoersinfrastructuur in de grensoverschrijdende regio van Henegouwen”, zo luidt het in een persbericht.

Als er inderdaad genoeg potentieel is, volgt in een volgende fase een haalbaarheidsstudie. Dan zullen onder andere de kosten in kaart worden gebracht, zegt Fluxys-woordvoerder Rudy Van Beurden.

Een eventuele pijpleiding zou sowieso ondergronds lopen, aldus nog de woordvoerder. Ook moet die mogelijk niet volledig nieuw gebouwd worden, maar kunnen er bestaande leidingen gebruikt worden.

“Deze eerste waterstofinfrastructuur tussen België en Frankrijk zal bijdragen tot de decarbonisering van dit bekken met een rijke gemeenschappelijke industriële geschiedenis”, luidt het nog. “Dit project is een voorbode van de ontwikkeling van geïnterconnecteerde vervoersnetten voor koolstofarme waterstof in Europa.”

“Met de ontwikkeling van onze infrastructuur willen we van België een draaischijf maken voor invoer en transit als onderdeel van de Europese waterstofbackbone”, zegt Fluxys-CEO Pascal De Buck in het persbericht.