Vrouwen die zich niet volledig bedekken “proberen op dieren te lijken”, zo zegt de taliban

In de Zuid-Afghaanse stad Kandahar heeft de religieuze politie van de taliban borden in de stad geplaatst waarop staat dat moslimvrouwen die geen boerka dragen of zich niet volledig bedekken “op dieren proberen te lijken”. Dat schrijft het Franse persagentschap AFP donderdag.

Begin mei vaardigde de hoogste leider van de taliban een bevel uit dat vrouwen zich in het openbaar volledig moeten bedekken, ook hun gezicht, bij voorkeur met de traditionele boerka. Voorheen was alleen een hoofddoek die het haar bedekte voldoende.

Sinds deze week staan nu ook borden met twee volledig bedekte vrouwen op afgebeeld, op drukke punten in Kandahar. Naast de boodschap over de boerka, maken de borden ook duidelijk dat “het dragen van korte, strakke en dunne kleding” ook in strijd is met het decreet van de talibanleider.

“Wij hebben deze affiches geplaatst voor vrouwen die hun zich niet volledig bedekken. We willen hun families informeren dat we actie zullen ondernemen in overeenstemming met het decreet”, zo zegt Abdoel Rahman Tayebi, ministerieverantwoordelijke in Kaboel.

Gevangenisstraf

Bij de eerste twee overtredingen van het decreet wordt het gezinshoofd gewaarschuwd. Bij de derde keer volgt een gevangenisstraf van drie dagen. En bij de vierde keer ten slotte worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Toen ze vorig jaar opnieuw aan de macht kwamen, zeiden de taliban vrouwenrechten te zullen blijven respecteren, weliswaar binnen het kader van de sharia. Maar nog geen jaar na de machtsovername worden vrouwen opnieuw van het publieke leven uitgesloten in Afghanistan. Ze mogen haast geen openbare functies vervullen en mogen ook niet meer alleen reizen.

Woensdag nog bekritiseerde Michelle Bachelet, Hoog Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, “de geïnstitutionaliseerde systematische onderdrukking” van Afghaanse vrouwen en meisjes door de taliban.