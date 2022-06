Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten over vernietiging eindtermen: “Modernisering van secundair onderwijs gaat door”

De Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) is tevreden dat het arrest van het Grondwettelijk Hof, dat donderdag de nieuwe eindtermen voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs heeft vernietigd, “geen impact heeft op de modernisering” van het secundair onderwijs. Om de continuïteit van het onderwijs niet in het gedrang te brengen, blijven de vernietigde eindtermen van kracht tot en met het schooljaar 2024-2025. De secundaire scholen kunnen tot dan dus “voortwerken zoals ze nu gestart zijn”, zegt OVSG donderdag.

“Wij hebben er altijd voor gepleit om de modernisering niet te laten stilvallen. We zijn dan ook blij dat het Grondwettelijk Hof de impact op de modernisering beperkt door ons nog vier schooljaren te laten voortwerken. Zo zijn er geen gevolgen voor de onderwijsloopbaan van leerlingen. Dat is een geruststelling voor directies, teams, leerlingen en ouders”, zegt algemeen directeur Walentina Cools. In de tussentijd worden nieuwe eindtermen ontwikkeld “die recht zullen doen aan de vrijheid van onderwijs zodat ook onze schoolbesturen en directies hun eigen lokaal onderwijsproject kunnen realiseren”, besluit Cools.

Het Grondwettelijk Hof heeft donderdag de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs vernietigd, in een procedure die werd aangespannen door het Katholiek Onderwijs. Het Hof volgde de onderwijskoepel in de redenering dat de eindtermen te uitgebreid zijn en op die manier de vrijheid van onderwijs in het gedrang brengen.