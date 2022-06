Onze tv-tips: een moederdochterverhaal, opmerkelijk duo en een seriemoordenaar

Julieta

Gelauwerd regisseur Pedro Almodóvar maakte in 2016 dit romantisch drama over een vrouw die met haar dochter samenwoont in Madrid. Samen proberen ze het verlies van Julieta’s man te verwerken. De moeilijke periode zet de relatie tussen moeder en dochter op scherp en drijft hen langzaam uit elkaar. De film werd geselecteerd voor het filmfestival van Cannes in de competitie voor de Gouden Palm. Het was ook de Spaanse inzending voor de Oscars.(tove)

48 Hrs.

VTM 4, vr, 22.25u

Keiharde politieman Jack Cates is de enige overlevende van een schietpartij. Cates krijgt 48 uur om de moordenaar te vinden en heeft daarvoor de hulp nodig van gangster Reggie Hammond, die hij voor die korte tijd uit de gevangenis haalt. De vuilbekkende Eddie Murphy past met zijn scherpe karakterrol in deze typische eighties actiefilm. Goed verhaal, interessante scènes, veel vuurgevechten en komische gedwongen situaties maken dit een zeer vermakelijk geheel. (tove)

Pembrokeshire murders

Eén, vr, 20.40u

De verfilming van het waargebeurde verhaal over seriemoordenaar John Cooper. Hij vermoordde niet alleen broer en zus Richard en Helen Thomas in 1985, maar ook twee toeristen in 1989. Ongeveer 20 jaar wist de man uit de handen van het gerecht te blijven, maar uiteindelijk bleek zijn optreden in een televisiespelletje de speurders op het juiste spoor te zetten. De verfilming van de zogenaamde gameshow killer was in Groot-Brittannië een groot kijkcijferkanon. (tove)