Filmpje met prof die racistische uitspraken doet, veroorzaakt ophef op sociale media: UA denkt na over stappen

Op sociale media is donderdag ophef ontstaan over een lesopname van een hoorcollege plantkunde van de Universiteit Antwerpen. In de opname, die dateert van 24 mei, doen minstens twee lesgevers racistische uitspraken over studenten en jongeren van Marokkaanse origine. De Antwerpse universiteit overweegt sancties.

“Neem bijvoorbeeld de joods-orthodoxe gemeenschap. Dat is gewoon een heel gesloten gemeenschap en dan heb je er ook geen last van. Want die gaan naar hun eigen scholen. Maar dat is dan zogezegd asociaal en geen integratie. Maar zou het niet gemakkelijker zijn dat het een beetje gescheiden blijft? Want nu moeten wij heel de tijd ons onderwijs aanpassen.” Het zijn uitspraken van een professor aan het departement Biologie en een onderwijsbegeleider aan de Universiteit Antwerpen. De beelden en uitspraken dateren van 24 mei en werden mee opgenomen voor een lesopname.

In de filmpjes is ook te horen hoe ze het hebben over dat “studenten die hier vermoedelijk toch allemaal geboren zijn toch nog hun eigen taaltje creëren”. De vrouwen hebben het over “patsergedrag” en de “onwil om te integreren”.

Tot slot wordt er ook verwezen naar een incident met Brusselse jongeren dat onlangs de media haalde. “Sowieso van Noord-Afrikaanse afkomst, maar dat durven ze waarschijnlijk niet zo te zeggen. Zulke verhalen zal je namelijk nooit horen over joods-orthodoxe jongeren. Het zijn altijd dezelfden.”

Het is niet duidelijk waarom het gesprek werd opgenomen en hoe de beelden verspreid raakten. Ze werden donderdagochtend publiek gemaakt op sociale media, waar het verontwaardigde reacties regent.

Sanctie

Geconfronteerd met de uitspraken zegt een woordvoerder van de Universiteit Antwerpen in een reactie dat de rector dit gedrag en de uitspraken persoonlijk “totaal onaanvaardbaar” vindt. “Dit gedrag is beneden alle niveau”, klinkt het. Het universiteitsbestuur zal zich nu buigen over de te nemen stappen. Mogelijk riskeren de medewerkers sancties.