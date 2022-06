Katholiek onderwijs “tevreden” over vernietiging nieuwe eindtermen

Bisschop Johan Bonny, voorzitter van de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zegt in een eerste reactie op de beslissing van het Grondwettelijk Hof dat hij verheugd is “dat de checks and balances van onze rechtstaat goed werken. Ondertussen krijgen we heel veel opgeluchte reacties uit ons netwerk van besturen, directies en leraren. Dit laat ons toe om vanuit vrijheid aan de kwaliteit van onderwijs verder te werken, overtuigd van de professionaliteit van leraren en schoolleiders.”

Ook Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, is tevreden. “We zijn heel tevreden dat het Grondwettelijk Hof onze verzuchtingen erkent. Daardoor krijgen scholen en leraren opnieuw de ruimte die ze nodig hebben om onze leerlingen vanuit het eigen pedagogisch project kwaliteitsvol onderwijs te bieden”, zegt hij.

“Toch blijven we het jammer vinden dat we deze procedure hebben moeten voeren. Al in 2020 hebben we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangeboden om samen met de overheid die set eindtermen grondig te versoberen. Vandaag herhalen we het aanbod om aan nieuwe eindtermen te werken. Ondertussen zullen we, onder meer via onze nieuwe leerplannen, onze scholen zo goed mogelijk bijstaan in de overgangsperiode die nu aanbreekt.”

(sgg)