LIVE. Katholiek onderwijs geeft persconferentie over vernietiging nieuwe eindtermen

Het Grondwettelijk Hof vernietigde donderdagmiddag de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het middelbaar. Die eindtermen zouden een fundamentele inbreuk zijn op de vrijheid van onderwijs, zo oordeelde het Hof. Het katholiek onderwijs was die procedure gestart nadat die nieuwe eindtermen goedgekeurd werden in het Vlaams Parlement. Zij geven donderdagnamiddag een persconferentie over de beslissing van het Grondwettelijk Hof. Volg het hier live.