Huisarts telefonisch raadplegen vanaf augustus niet langer gratis

Wie vanaf augustus zijn huisarts consulteert via de telefoon of een videogesprek, zal daarvoor enkele euro’s remgeld moeten betalen. Dat maakten het Riziv en federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) donderdag bekend.

Als gevolg van de coronapandemie voerde het Riziv in zeven haasten een terugbetalingsregeling in voor raadplegingen op afstand. Huisartsen kunnen voor de triage van mogelijke coronagevallen en om de continuïteit van de zorg voor andere patiënten te verzekeren, 20 euro aanrekenen voor telefonische consultaties. Dat bedrag is volledig voor rekening van de ziekenfondsen, de patiënt zelf betaalt niets.

Vanaf augustus gaat het systeem op de schop. Raadplegingen op afstand zullen mogelijk blijven - zowel het Riziv als het kabinet-Vandenbroucke wijst op het nut van het systeem - maar de manier waarop de consultaties worden aangerekend, verandert. Daardoor zullen patiënten voortaan wel remgeld moeten betalen.

Voor een telefonische raadpleging zullen artsen nog maar 10,38 euro kunnen aanrekenen. Daarvan is 2 euro voor rekening van de patiënt. Voor videoraadplegingen is het honorarium vastgelegd op 23,06 euro, waarvan 4 euro remgeld. In beide gevallen zakt het remgeld voor patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, naar 1 euro. Ter vergelijking: voor een raadpleging in de spreekkamer bedraagt het remgeld 4 tot 6 euro (zonder verhoogde tegemoetkoming).

Voorwaarden voor terugbetaling

Ziekenfondsen betalen raadplegingen op afstand niet in alle gevallen terug. Er zijn vier voorwaarden: de patiënt moet al eerder bij de betrokken arts op consultatie zijn geweest of doorverwezen zijn door een andere arts, de consultatie gebeurt op vraag van de patiënt, de arts moet tijdens de consultatie toegang hebben tot het medisch dossier van de patiënt, en in het geval van een videoraadpleging moet de verbinding beveiligd zijn.

Hoewel raadplegingen op afstand met het nieuwe systeem verankerd worden, benadrukt Vandenbroucke dat het niet de bedoeling is dat ze de norm worden. “Het klinisch onderzoek is uiteraard een essentieel onderdeel van de diagnose. Dat is echter niet altijd nodig, en het is juist in die context dat de consultatie op afstand een meerwaarde kan betekenen voor zowel de patiënt als de arts.”