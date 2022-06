N-VA wil af van federale bevoegdheid over Brussels Airport

De luchthaven van Zaventem, Brussels Airport, valt onder de bevoegdheid van de federale regering, en daar wil de partij N-VA van af. Dat hebben N-VA-Kamerleden Theo Francken, Sander Loones en Bert Wollants donderdag gezegd tijdens een persconferentie op een van de spottersplaatsen in Steenokkerzeel. De drie willen dat het Vlaams Gewest de bevoegdheid overneemt.

Een regionalisering van de luchthaven van Zaventem zou zorgen voor een efficiënter beleid, stelt N-VA. De partij denkt bijvoorbeeld aan beleid rond mobiliteit en arbeid: zaken waar er vandaag grote uitdagingen liggen voor de luchthaven.

LEES OOK. Twee op de drie vluchten TUI fly vanop Zaventem omgeleid naar regionale luchthavens op nationale actiedag

“Door de luchthaven Vlaams te maken zal er efficiënt gewerkt kunnen worden aan activering, het invullen van vacatures en openbare werken”, zegt Sander Loones. “We zouden elke beslissing over de luchthaven meteen kunnen aftoetsen aan de noden en bezorgdheden in de omgeving. We kunnen niet langer accepteren dat federaal bepaalt en Vlaanderen de prijs betaalt.”

De partij wijst erop dat andere luchthavens op Vlaams grondgebied, zoals die van Antwerpen of Oostende, wel onder de bevoegdheid van Vlaanderen vallen.

Volgens de partij is er geen wijziging van de grondwet nodig voor de verandering. Een bijzondere meerderheid, met een meerderheid binnen de taalgroepen en een tweederdemeerderheid in totaal, zou volstaan. Het parlementair proces rond de wetgeving zou vanaf september kunnen starten.

In de eerste plaats kijkt N-VA naar de liberalen om te overtuigen mee te stappen in het verhaal. Ook bij de Vlaamse groene hoek en bij CD&V Vlaams-Brabant zou er naar eigen zeggen interesse voor het idee zijn.