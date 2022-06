Onderwijskoepel GO! over vernietiging nieuwe eindtermen: “Een domper voor onze leerkrachten”

De onderwijskoepel GO! betreurt de vernietiging van de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs door het Grondwettelijk Hof. “Dit is vooral een domper voor onze leerkrachten, die de voorbije jaren ontzettend veel werk verzet hebben om de nieuwe eindtermen in hun lessen te verwerken”, zegt Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO! donderdag.