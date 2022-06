Onze man in de Ronde van Zwitserland stelt opnieuw corona-onrust vast in het peloton: “We vragen onze renners: blijf weg van familiefeesten”

Corona-alarm in het peloton. Toch weer. Donderdagochtend stapte de voltallige Jumbo-Visma uit de Ronde van Zwitserland. Want: ‘Opnieuw corona in de ploeg.’ Waarna nauwelijks een uurtje later ook Adam Yates van Ineos Grenadiers en drie renners van DSM na een positieve test niet meer aan de start kwamen. Twee weken voor Le Grand Départ duiken opnieuw mondmaskers, afstandsregels én richtlijnen op in het peloton. “We hebben onze Tourrenners al gemaild: blijf aub weg van familiefeesten.”