Cd&v: “Logisch dat eindtermen vernietigd werden”

Volgens cd&v-voorzitter Joachim Coens is het logisch dat de nieuwe eindtermen vernietigd werden door het Grondwettelijk Hof. “De overladen eindtermen gingen te ver”, zegt Coens. “We moeten zeker gaan voor kwaliteit, maar die krijg je ook door maatwerk en door meer vertrouwen te geven aan leerkrachten en scholen. Eindtermen moeten daartoe ook ruimte laten”, aldus de voorzitter.

“Goede zaak”, zegt Sammy Mahdi, die wellicht de nieuwe partijvoorzitter wordt, op zijn beurt. “Te veel regelneverij en overheidsbetutteling maakt het onderwijs kapot. Laat leerkrachten lesgeven en focus op kerntaken.”

“De minister moet terug naar de tekentafel met de scholen, scholengroepen en onderwijsmensen. De vernietiging toont aan dat hij al die bezorgdheden niet zomaar kan negeren”, zegt Vlaams parlementslid voor cd&v Loes Vandromme.

“We moeten nu resoluut kiezen voor minder eindtermen die even ambitieus zijn. Geen staatspedagogie of betutteling waarbij de leerkracht een uitvoerder is, iemand die to do lijstjes afvinkt. We moeten de ruimte die vrijkomt teruggeven aan de scholen en aan de leerkrachten. Alleen zo kunnen we de kwaliteit van het onderwijs garanderen”, besluit Vandromme. “cd&v kiest voor vertrouwen in plaats van controle. Dat moet meegenomen worden bij de ontwikkeling van nieuwe eindtermen. Alleen zo kunnen zowel de vrijheid als de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd worden.”

