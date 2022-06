Uitbaatster van crèche ’t Sloeberhuisje blijft in de cel

Davina D.V., de uitbaatster van de crèche ’t Sloeberhuisje in het Oost-Vlaamse Mariakerke, waar half februari een zes maanden oude baby overleed, blijft in de cel. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. De vrouw werd begin deze maand opnieuw aangehouden nadat ze eerder vrijkwam onder voorwaarden.

Davina D.V. moest begin juni terug naar de gevangenis omwille van “nieuwe en ernstige omstandigheden” in het gerechtelijk dossier. Volgens haar advocaat Han Vervenne slaat dat op de algemene wijze waarop de crèche werd uitgebaat, los van het dramatische voorval met de baby en de eerdere klachten die ook al tegen de crèche liepen.

Meester Vervenne tekende beroep aan en de zaak kwam donderdag voor de Kamer voor Inbeschuldigingstelling die oordeelde dat Davina V.D. toch in de cel blijft. Haar advocaat had nochtans om de vrijlating gevraagd. “Die eerdere klachten waren al langer gekend en mijn cliënt heeft altijd haar voorwaarden gerespecteerd. Ik zie geen reden waarom zij opnieuw naar de gevangenis zou moeten. Ze heeft de afgelopen maanden bewezen dat ze het kan. Ze heeft zich altijd ter beschikking gehouden van het gerecht en loyaal meegewerkt aan het onderzoek”, aldus nog haar raadsman.

Shaken baby

Davina D.V. werd nadat het drama in de crèche ‘T Sloeberhuisje in Mariakerke bekendraakte samen met haar vader Roxan V.D. “opa Sloeber” door de politie opgepakt. De baby – een meisje van zes maanden – werd aanvankelijk in kritieke toestand nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleed even later aan haar verwondingen. Uit het autopsieverslag bleek dat het kindje gestorven was ten gevolge van het shakenbabysyndroom. De politie startte daarop met een onderzoek.

Davina D.V. was volgens haar verklaring op het moment van de feiten niet aanwezig in de crèche. Haar vader, die ook in de crèche werkte, ontfermde zich op dat moment over de kinderen. Hij zou diegene geweest zijn die het kindje mishandelde. De man zit tot op heden nog steeds in de gevangenis. Hij werd aangehouden wegens opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder het oogmerk om te doden. Davina D.V. werd enkele dagen later weer vrijgelaten onder voorwaarden, maar zit nu dus terug in de gevangenis.