Phil Mickelson aan de slag op de US Open. Hij is een van de eersten die deelnam aan de omstreden LIV-toernooien. Aan publieke belangstelling voor hem evenwel geen gebrek. — © AP

De US Open, een van de toptoernooien die de komende dagen plaatsvindt, gaat het niet over de US Open. De major wordt wel overschaduwd door de golfers die kiezen voor de LIV Invitational Series: bijzonder omstreden, want gefinancierd door Saudi-geld. De opzet: geld verdienen als slijk in een sport waar er al riant veel geld omgaat.